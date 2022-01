Dieta Mediterranea, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni aderisce a Città dell’Olio

Con l’obiettivo di costruire iniziative divulgative e scientifiche legate all’olio d’oliva, tra i suoi prodotti più pregiati, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni con delibera del Consiglio Direttivo aderisce all’Associazione Nazionale Città dell’Olio. “Grazie al suo valore scientifico l’olio d’oliva – afferma Tommaso Pellegrino, presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni – è uno dei prodotti di maggiore pregio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Capitano della Dieta Mediterranea, dichiarata patrimonio immateriale Unesco, il nostro olio d’oliva ha un impatto particolarmente favorevole sulla salute per la notevole quantità di antiossidanti e per l’eccellente qualità nutrizionale”. “ L’obiettivo – continua Pellegrino – è quello di tutelare e di sostenere le produzioni di altissima qualità di cui il nostro Territorio è particolarmente ricco. Vogliamo, inoltre, promuovere la conoscenza dei territori a vocazione olivicola come la nostra Area protetta e costruire le giuste sinergie con altre Città dell’olio attraverso l’interazione di esperienze diverse, per un proficuo scambio di buone pratiche. Attraverso la stretta interazione con L’Associazione Nazionale Città dell’Olio, l’Ente Parco si inserisce nell’ambito delle strategie finalizzate alla valorizzazione territoriale dei suoi prodotti, tra questi l’olio d’oliva con il coinvolgimento dei produttori del Territorio ha un ruolo di particolare centralità”.