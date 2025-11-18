Dietro le quinte della progettazione della nuova Nissan LEAF

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Cosa serve per creare un veicolo che non solo soddisfi le esigenze degli automobilisti di oggi, ma anticipi anche quelle di domani? Nissan in un video svela il percorso che ha portato alla progettazione della nuova LEAF, mostrando come l’innovazione, i dati e le opinioni dei clienti abbiano dato forma a un veicolo elettrico pensato per l’era moderna. I team di progettazione della nuova LEAF hanno creato un modello che riflette i diversi stili di vita e i gusti dei clienti europei. Dalle prime discussioni concettuali alle decisioni finali sul prodotto, ogni fase si è basata su dati reali, sulla lungimiranza e sulla profonda comprensione di come i clienti utilizzano i propri veicoli, fino a realizzare il primo veicolo elettrico giunto alla sua terza generazione: la nuova LEAF.

Il video esplora anche come si è evoluta la base di clienti di LEAF dalla prima generazione: i primi acquirenti cercavano innovazione e rispetto per l’ambiente, con una certa disponibilità a scendere a compromessi sul comfort. Ora, dopo 28 miliardi di chilometri percorsi dai clienti di tutto il mondo e i relativi dati di guida raccolti, una nuova generazione di proprietari di veicoli elettrici è alla ricerca di tecnologia innovativa, praticità e autonomia senza compromessi. Questa evoluzione ha influenzato direttamente il posizionamento della nuova LEAF in Europa, dove le aspettative in termini raffinatezza, connettività digitale ed esperienza di guida sono più elevate che mai.

