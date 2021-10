Dieudonné Datonou è il nuovo vescovo di Vico Equense

Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Burundi il Reverendo Monsignore Dieudonné Datonou, finora Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Vico Equense (Napoli), con dignità di Arcivescovo. S.E. Mons. Dieudonné Datonou è nato a Dékanmè (Benin) il 3 marzo 1962. È stato ordinato sacerdote il 7 dicembre 1989, incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di Cotonou (Benin). È laureato in Utroque Iure. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 1995