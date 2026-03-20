Difesa, americana Nuburu punta di nuovo su Tekne: accordo per il 70%

Milano, 20 mar. (askanews) – Nuburu società americana quotata a Wall Street attiva nel settore Difesa ha siglato un accordo con Tekne per acquisire il 70% della società subordinatamente all’autorizzazione prevista dalla normativa italiana sul Golden Power. Nuburu che ha già ricevuto uno stop dal governo all’acquisizione di Tekne la scorsa estate fa segnare un rialzo del 22,1% a 0,21 dollari.

Tekne, con sede operativa a Ortona (Chieti), è un operatore specializzato in ingegneria della difesa e nella progettazione, produzione e allestimento di veicoli industriali, speciali e militari. Grazie all’intervento di Nurburu, la società prevede di generare circa 50 milioni di euro di ricavi nel 2026 e 100 milioni nel 2027, riflettendo una forte crescita trainata da veicoli speciali dual use e programmi di guerra elettronica.

L’accordo tra Nuburu e Tekne fa seguito a un piano di cooperazione strategica progressiva avviato nel 2025, frutto del confronto con gli stakeholder istituzionali, e finalizzato a strutturare un quadro coerente con le priorità strategiche della difesa italiana. Una volta completata, l’operazione consentirà a Nuburu di consolidare le attività di Tekne

L’intesa prevede l’ottenimento da parte Nuburu, che detiene attualmente il 2,9% del capitale Tekne, di una quota complessiva del 70%, subordinatamente all’autorizzazione prevista dalla normativa italiana sul Golden Power, la cui notifica da parte delle società è prevista nel mese di aprile.

Nel dettaglio, oltre a circa 3,5 milioni di euro in linee di finanziamento collegate al magazzino, Nuburu ha già fornito a Tekne 13 milioni di euro a titolo di finanziamento soci che sarà convertito in capitale di Tekne. Inoltre, alla firma del nuovo accordo e con l’obiettivo di dare continuità alla produzione di Tekne e garantire i livelli occupazionali esistenti, Nuburu ha fornito ulteriori 3,7 milioni di euro.

L’accordo prevede che, all’ottenimento dell’autorizzazione di legge, i finanziamenti siano convertiti in capitale di Tekne sulla base di una valutazione della società di 52 milioni di euro e Nuburu sottoscriva un ulteriore aumento di capitale di 13 milioni di euro, alla medesima valutazione della società, venendo così a detenere una partecipazione pari al 57,1% del capitale sociale (fully diluted) oltre al 2,9% già detenuto. È previsto infine che Nuburu acquisirà un ulteriore 10% di Tekne dagli attuali azionisti.

“Nell’ultimo anno abbiamo lavorato intensamente con consulenti specializzati per sviluppare un quadro industriale allineato agli interessi nazionali italiani, consentendo al contempo a Nuburu di costruire una solida piattaforma tecnologica per la difesa radicata nel Paese”, ha dichiarato Alessandro Zamboni, presidente e Co-Ceo di Nuburu.