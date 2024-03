Difesa, Béranger (Mbda): Ue sta andando nella direzione corretta

“Ambizione verso maggiore cooperazione. E’ il nostro Dna”

Parigi, 14 mar. (askanews) – “Il cambiamento del mondo sta realmente accelerando. L’Unione Europea in materia di Difesa sta prendendo decisioni importanti, molto incoraggianti, indica un’ambizione verso una maggiore cooperazione, verso ordini comuni, maggiore sviluppo dell’industria europea, significa per me andare nella direzione corretta”.Lo ha dichiarato ad askanews Eric Béranger, CEO di Mbda, alla CEO Press Conference 2024 a Parigi. “Mbda è stata creata sulla base della cooperazione, che è parte del nostro Dna, e siamo realmente strumento di cooperazione, che ha aiutato francia e Uk a cooperare, così come Uk e Italia, Francia e Italia, o Francia, Italia, Germania, Spagna e Svezia. Quello che è certo è che il nostro obiettivo come Mbda è continuare ad aiutare e ad accelerare la cooperazione”, ha concluso.Mbda è un gruppo europeo multinazionale leader mondiale nel campo dei sistemi d’arma complessi, controllata con uguali regole di Corporate Governance da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%).