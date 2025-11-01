Difesa europea, tra sicurezza strategica, prospettive di pace e sostenibilità

I conflitti ci allontanano dagli obiettivi Onu per il 2030, grave ritardo del Goal 16. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Locatelli (Univ. Cattolica), Menotti (Aspenia), Frassoni (Eu-Ase) e Tricarico (Generale). In studio Manieri e Po. [VIDEO] 14/10/25

Dal 22 settembre all’8 ottobre 2025, numerosi aeroporti strategici europei sono stati paralizzati da incursioni di droni non identificati: Monaco di Baviera, Copenaghen, Oslo e diverse basi militari e civili danesi e norvegesi. Avvistamenti notturni, chiusure di piste, voli cancellati o dirottati, migliaia di passeggeri bloccati: una crisi che ha rivelato l’estrema debolezza delle infrastrutture critiche europee.

Situazione che si riflette impietosamente sugli obiettivi di pace previsti dall’Agenda 2030: secondo il Dossier Onu 2025, la recrudescenza dei conflitti armati ha quadruplicato le vittime civili dal 2023. Il Goal 16 “pace, giustizia e istituzioni solide” è in grave ritardo con oltre un miliardo di persone nei contesti a rischio fragilità, e la guerra frena ogni altro progresso di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Sempre riguardo gli obiettivi dell’Agenda, considerando le ripercussioni sulla povertà e il rallentamento della lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza sta diventando una questione trasversale che tocca tanti aspetti della vita civile e democratica.

Le guerre e i conflitti stanno ritardando in modo preoccupante il raggiungimento degli obiettivi Onu per il 2030. Come si può conciliare la corsa agli armamenti e il rafforzamento delle difese con l’impegno, sancito nel Goal 16, a promuovere la pace, la giustizia e istituzioni solide in tutta Europa?

È possibile, all’orizzonte del 2030, vedere una Europa capace di promuovere sia la sicurezza che la pace, oppure il modello di sviluppo sostenibile è destinato a restare subordinato alle emergenze belliche?

Ad Alta sostenibilità, in onda lunedì 13 ottobre alle 12.30 e disponibile in podcast. Ospiti della puntata: Andrea Locatelli, professore di Scienza Politica presso l’università Cattolica, Roberto Menotti, direttore di Aspenia online, rivista di Aspen Italia, Monica Frassoni, Presidente European allinace to save energy, membro della consulta Asvis e il Generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Conducono Valeria Manieri e Ruggero Po.

