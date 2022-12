Difesa, Giappone lavora allo sviluppo di missili supersonici

Il ministero della Difesa del Giappone sta pianificando lo sviluppo di missili ipersonici a lungo raggio con una gittata di circa 3mila chilometri, da dispiegare a partire dal prossimo decennio. Lo riferisce Kyodo News, citando fonti a conoscenza del dossier. I piani della Difesa di Tokyo, in particolare, prevedono lo sviluppo di missili da 2mila chilometri di gittata entro 10 anni e da 3mila chilometri di gittata entro il 2035. Tali proiettili sarebbero in grado di raggiungere obiettivi in tutta la Corea del Nord e in ampie zone della Cina.

La nuova concezione di difesa elaborata del Governo giapponese trova la sua principale espressione nell’obiettivo di raddoppiare il bilancio della Difesa nazionale al 2 per cento del Pil, in linea con i Paesi della Nato. Il bilancio della Difesa per il periodo 2023-2027 aumenta fino a circa 43 mila miliardi di yen (318 miliardi di dollari), un incremento superiore al 50 per cento rispetto all’attuale piano di spesa quinquennale.