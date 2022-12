Difesa, progetti di mobilità militare: finanziamenti per 616 milioni di euro

La Commissione sta accelerando il finanziamento di 35 progetti di mobilità militare per sostenere il trasporto di truppe e attrezzature lungo la rete transeuropea dei trasporti (Ten-T). Con un bilancio, aumentato da 330 milioni di euro a 616 milioni di euro, questi progetti – spiega Bruxelles in una nota – aiuteranno le forze armate europee a rispondere meglio, più rapidamente e su una scala sufficiente alle crisi che scoppiano alle frontiere esterne dell’Ue e al di fuori di esse. “I risultati del nostro secondo invito sulla mobilità militare nell’ambito del Meccanismo per collegare l’Europa riflettono la necessità degli Stati membri dell’Unione europea di migliorare il duplice uso del nostro sistema di trasporto – commenta la commissaria Ue ai Trasporti Adina Valean -. Si è trattato di un bando altamente competitivo e con numero di iscritti in eccesso, con progetti vincenti in 17 paesi. Sono lieto che alcuni dei progetti in Germania, Romania e Polonia riguardino direttamente il miglioramento delle infrastrutture sulle corsie di solidarietà, i nostri corridoi utilizzati per le importazioni e le esportazioni dell’Ucraina”.

Come presentato nel piano d’azione sulla mobilità militare 2.0, i progetti sosterranno gli Stati membri e i partner nello sviluppo di una rete di mobilità militare ben collegata e sicura. Tra gli esempi figurano l’ammodernamento di sei ponti ferroviari e la costruzione di due sezioni di binario a bassa velocità per treni più lunghi e pesanti in Germania sul corridoio Mare del Nord-Baltico, l’acquisto di un rompighiaccio a propulsione ibrida multiuso per aumentare la capacità nel porto di Riga, l’ammodernamento di due tratti stradali lungo la Via Baltica in prossimità del confine lituano-polacco, l’ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie del porto rumeno di Costanza e la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Prut che collega la Romania e il Repubblica di Moldavia. I 35 progetti sono stati selezionati tra quelli presentati nell’ambito del secondo bando Mobilità militare pubblicato dal programma Connecting Europe Facility (Cef), lo strumento di finanziamento per gli investimenti strategici nelle infrastrutture di trasporto dell’Ue. La Commissione pagherà sovvenzioni, che cofinanzieranno i costi totali stimati del progetto e che saranno pagate prima di quanto inizialmente previsto.