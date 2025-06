Difesa Ue, Conte: follia riarmo finanziato con Recovery Fund

Roma, 18 giu. (askanews) – “Il Parlamento europeo ha appena votato a favore della possibilità di usare per spese militari e riarmo i fondi del Recovery Fund. Il M5S si è opposto”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Per ottenere quei 209 miliardi all’Italia per infrastrutture, scuola, sanità e lavoro noi – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – abbiamo dato l’anima. Se fosse stato per Giorgia Meloni quei fondi non li avremmo mai avuti. Oggi non riesce nemmeno a spenderli e col suo partito in Europa apre la strada al loro uso per spese militari. Appoggiare questa follia è un tradimento di quella battaglia e degli sforzi di tanti italiani. Stanno ipotecando il futuro dei nostri ragazzi con una economia di guerra che avrà bisogno di sempre nuovi conflitti ed escalation”.

“Faremo di tutto – ha concluso Conte – per fermare questa disastrosa via imboccata dall’Europa, per salvarci dal baratro”.