Difesa Ue, Fitto: da Commissione von der Leyen risposte all’altezza

Roma, 14 mar. (askanews) – “Ci vuole una nuova consapevolezza rispetto allo scenario che viviamo, che è cambiato, e quindi c’è bisogno di avere risposte all’altezza. A me sembra che la Commissione europea lo stia facendo e lo stia facendo bene. In questi primi 100 giorni credo l’abbia fatto anche in modo molto efficace”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto a margine della presentazione, all’università Luiss, del libro “Governare le fragilità” di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella.

“Io colgo una consapevolezza e un approccio nel lavoro che la Commissione ha messo in campo, anche di sistema, che si ricollega a quello che da qui ai prossimi giorni sarà affrontato sul fronte della Difesa – ha spiegato più in dettaglio Fitto nel corso del suo intervento – ed è collegato anche a una organizzazione diversa della Commissione europea. Avere per la prima volta un commissario per la difesa e avere per la prima volta un commissario per la semplificazione – ha sottolineato Fitto – penso che rappresenti anche un messaggio chiaro che l’Europa mette in campo su due tematiche fondamentali” per l’Unione.