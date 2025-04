Difesa Ue, M5S Europa: commissione giuridica boccia piano riarmo

Roma, 23 apr. (askanews) – “L’arroganza di Ursula von der Leyen è stata sconfitta. La presidente della Commissione europea pensava di approvare il piano sul riarmo utilizzando un codicillo nei Trattati, ma con un sussulto di dignità il Parlamento europeo l’ha respinta”. Ne dà notizia la delegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo in una nota.

“Il parere del servizio legale prima e il conseguente voto della Commissione giuridica – spiega il comunicato dei 5 stelle – dimostrano che il Movimento 5 stelle aveva ragione nel denunciare l’illegittimità del piano di riarmo. Von der Leyen prenda atto di questo voto, ritiri il suo folle piano e investa sulla pace. Cambiare le basi legali del provvedimento non basterà a placare la nostra ferma opposizione contro questo assurdo piano che nel merito e nel metodo è sbagliato. I cittadini sono dalla nostra parte, lo hanno dimostrato lo scorso 5 aprile quando in 100 mila sono scesi in piazza a Roma per protestare. Non rassegniamoci alle politiche di guerra, la lotta inizia a produrre preziosi frutti”, conclude la nota.