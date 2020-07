Diga di Campolattaro, la Regione investe mezzo miliardo per metterla al servizio delle imprese

La giunta regionale della Campania ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere per l’utilizzazione potabile e irrigua delle acque dell’invaso della diga di Campolattaro (Benevento), che rientra nel piano degli interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale, per un valore complessivo di circa 480 milioni di euro. Dopo quasi quarant’anni anni dal finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, che investì oltre 69 miliardi di vecchie lire, la diga di Campolattaro potrà svolgere le sue funzioni. La disponibilità di acqua permette una rivoluzione nelle colture, consentendo alle imprese agricole di puntare su produzioni ad alta redditività, oltre che facilitare gli interventi di soccorso in presenza di sbalzi termici dovuti ai cambiamenti climatici. Il progetto prevede la realizzazione della galleria di derivazione di lunghezza pari a circa 7,5 chilometri utilizzabile sia per uso irriguo che potabile. L’uso irriguo rappresenterà oltre il 60 per cento della portata massima derivata, pari a 7.600 litri al secondo. L’opera di derivazione termina in un impianto idroelettrico per la valorizzazione energetica. E’ prevista, inoltre, la realizzazione dell’adduttore primario irriguo a servizio del comprensorio della Valle Telesina, per uno sviluppo di circa 20 chilometri. Il piano realizzerà anche un impianto di potabilizzazione con potenzialità nominale di 3.000 litri al secondo, di un serbatoio di accumulo da 30.000 m3 e dell’adduttore di collegamento con l’Acquedotto Campano del Torano Biferno, per uno sviluppo di circa 29 chilometri. Le opere di potenziamento ed integrazione dei sistemi acquedottistici dell’area della provincia di Benevento prevedono anche il rifacimento della diramazione dall’Acquedotto Campano per Benevento per uno sviluppo di circa 32 chilometri, l’integrazione della fornitura idrica negli acquedotti dell’Alto Calore con un impianto di sollevamento, condotte di collegamento per uno sviluppo di circa 12 chilometri e serbatoio di compenso da 4.000 m3. Infine è prevista l’integrazione della fornitura idrica dei Comuni dell’Alto Fortore ricadenti nel “Sistema Molisano Destro” con un impianto di sollevamento e condotta premente di sviluppo pari a circa 28 chilometri.