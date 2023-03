Diga e rete idrica made in Italy per la Tanzania. L’ambasciatore Lombardi: Importanti ricadute economiche

La società italiana LR Srl ha sottosceritto oggi, lunedì 20 marzo, a Dodoma, alla presenza della Presidente della Repubblica della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, un MoU con il Ministero dell’Agricoltura per lo sviluppo di un progetto di irrigazione nella zona del Mara. Eì’ prevista la costruzione di una diga e di una fitta rete idrica che andranno a soddisfare il fabbisogno di acqua di un territorio di oltre 8.500 ettari. Oltre a quello in parola sono stati sottoscritti ventidue contratti per realizzazione di altrettanti progetti di irrigazione di importanza strategica nazionale. Lo Studio Bergs & More ha assistito la società nella negoziazione e sottoscrizione dell’Mou e per l’impostazione delle successive fasi necessarie per la sottoscrizione del contatto commerciale e per la relativa componete finanziaria. “Grande soddisfazione del Gruppo per l’inizio di un importante progetto per il paese e per una zona che, da lungo tempo, sta attendendo la realizzazione di infrastrutture necessarie per il proprio sviluppo e che grazie a tecnologia italiana e israeliana potrà presto vivere un cambiamento epocale” è stata espressa da Hagay Maayan , LR Vice President del gruppo. L’Ambasciatore d’Italia in Tanzania, Marco Lombardi, e l’Ambasciatore della Tanzania in Italia, Mahmoud Thabit Kombo, hanno espresso viva soddisfazione per l’inizio di un progetto fortemente sostenuto da Italia e Tanzania che e’ suscettibile di importanti ricadute per il positivo svolgimento dei rapporti economici bilaterali tra i due Paesi. Erano anche presenti all’evento Hagay Maayan (rappresentante di LR Italy), la dottoressa Rita Ricciardi (rappresentate di Bergs & More East Africa), l’avvocato Eugenio Bettella (Rappresentate di Bergs & More Italia).