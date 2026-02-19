“Digi4Eco”, digitalizzare i dati marini: incentivi fino a 60mila euro a progetto

Digi4Eeco ha lanciato un’opportunità di finanziamento con un budget complessivo di 260.000 euro, dedicata a soggetti esterni che detengono dati marini non digitalizzati o non standardizzati cruciali per migliorare il funzionamento del Digital Twin of the Ocean (DTO), la piattaforma digitale per l’osservazione e modellazione degli oceani europei.

Il bando sostiene attività legate all’identificazione, digitalizzazione, controllo di qualità, standardizzazione e pubblicazione dei dataset, con contributi singoli fino a 60.000 euro. Tutti i progetti finanziati dovranno aderire ai principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) e agli standard internazionali, in particolare quelli di EMODnet Biology, per garantire interoperabilità e riutilizzo a lungo termine nel contesto dei dati marini europei.

L’iniziativa è focalizzata su dataset che arricchiscono la copertura spaziale e temporale delle osservazioni di biodiversità, inclusi dati di immagini e video, record di occorrenze di specie, serie temporali ambientali e alcuni dati socio-economici. Particolare attenzione è riservata a dati utili per analisi basate su intelligenza artificiale, calcolo di indicatori ecologici e modellazione predittiva, per aumentare accuratezza, robustezza e capacità predittiva del DTO.

La procedura di candidatura richiede la compilazione di un modulo di domanda specifico, con valutazione basata su criteri trasparenti e governance rigorosa, in linea con il modello di Grant Agreement di Horizon Europe. La scadenza per partecipare è fissata al 15 marzo 2026.