“DigiCirc”, soluzioni hi-tech per città circolari: finanziamenti fino a 120mila euro

Il progetto DigiCirc, finanziato dal programma Horizon 2020, ha lanciato un bando per la selezione di almeno 15 consorzi di PMI/startup che sviluppino soluzioni innovative per creare città circolari. I consorzi selezionati otterranno un finanziamento diretto fino a 20.000 euro e parteciperanno a un programma di sostegno intensivo della durata di 12 settimane (da aprile a luglio 2021), diviso in due fasi: sviluppo del business plan e adattamento della soluzione all’area target; dimostrazione delle soluzioni e definizione della strategia commerciale. Al termine del programma di accelerazione si terrà un DemoDay in cui 5 consorzi saranno selezionati per ricevere un ulteriore finanziamento di 100.000 euro. Essi avranno fino a 6 mesi (da agosto 2021 a gennaio 2022) per sviluppare il loro prototipo e per effettuare test in ambiente operativo in vista di un lancio commerciale.

Le proposte dovranno affrontare una delle seguenti Circular Cities Challenges: Città autonome, Gestione dei rifiuti, Consumo sostenibile, Educazione.

Per rispondere a tali sfide, le soluzioni individuate dovranno focalizzarsi su uno o più dei seguenti settori chiave per creare delle città circolari: edifici e costruzioni, plastica, cibo, energia, acqua

Possono partecipare consorzi di almeno 2 Pmi o startup con sede negli Stati membri dell’Ue e nei paesi associati a Horizon 2020.

La scadenza per partecipare è il 14 gennaio 2021.