DigiFed, tecnologie digitali avanzate: fino a 55mila euro a startup, Pmi e Midcups

Sono aperte le candidature al bando DigiFed per Application Experiments dedicato alle soluzioni innovative legate alla digitalizzazione dell’industria. Il bando si rivolge a startup, Pmi e midcups che sviluppano applicazioni smart in Europa. E’ previsto un finanziamento per applicazione fino a 55.000 euro (con un tasso di co-finanziamento pari al 70% del budget). I candidati selezionati avranno anche a disposizione supporto tecnico e aziendale personalizzato per lo sviluppo della soluzione individuata.

La scadenza per partecipare è l’8 giugno 2021.