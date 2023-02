DigInnovation, App per la salute: finanziamenti fino a 350mila euro

La sezione Health dell’Istituto europeo di tecnologia (EIT) ha pubblicato il bando per il programma DigInnovation, con l’obiettivo di facilitare l’adozione delle app digitali da parte di professionisti e pazienti nel settore della salute.

Il programma favorisce l’incontro tra startup della salute che abbiano una app digitale a marchio CE con partner esclusivi dalla rete di partner EIT e oltre, tramite la formazione di un consorzio internazionale e la possibilità di ricevere supporto all’impresa dedicato.

Le startup che passeranno la prima fase di selezione potranno avere accesso al pitch day che si terrà il 18 aprile, nel quale esse potranno presentare le proprie idee imprenditoriali e proporre piani di rimborso. Fino a quattro startup finaliste parteciperanno al programma di percorso di sostegno all’apprendimento dedicato, con l’obiettivo di formare un consorzio transnazionale di almeno due partner e progettare l’idea definitiva.

Le due start up potranno ricevere da 150.000 a 350.000 euro di cofinanziamento per il rimborso (per un contributo EIT dal 30% al 70%) e beneficiare di un impatto positivo in termini di accesso facilitato ai mercati europei, al network di organizzazioni EIT nel settore della salute e ai catalizzatori dell’EIT Health Bridgehead tramite attività di matchmaking individuale, nonché avere accesso al sostegno del team di EIT Health.

Possono partecipare le startup che siano PMI for-profit con meno di 250 dipendenti e abbiano un turnover annuale di 50 milioni di euro, incorporate dopo il 2013 e aventi sede in uno Stato membro UE o in uno dei Paesi associati a Horizon Europe. Le proposte dovranno prevedere un livello di maturità tecnologica tra IML 7 (validazione della soluzione) e 8 (approvazione e lancio), con l’obiettivo di raggiungere il livello 9 (uso clinico) entro un anno. Le candidature al bando sono aperte fino al 1° marzo.