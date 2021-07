Digita, Graded alla chiusura al Graduation Day presenta il suo ultimo project work

Roadshow e Graduation Day per la giornata conclusiva del quarto anno accademico di DIGITA – Digital Transformation & Industry Innovation Academy, il percorso di formazione sulla trasformazione digitale e di Industria 4.0 nato dalla partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte Digital. Domani a partire dalle 10, presso il Campus Universitario di San Giovanni a Teduccio in Corso Nicolangelo Protopisani 70, l’Academy riapre le aule al pubblico per illustrare i project work frutto della collaborazione con le aziende Partner Platinum nell’anno 2020-2021. Tra queste c’è Graded, società napoletana del settore energia guidata da Vito Grassi, che presenterà il suo “Facility Automation Solutions for Smart Esco”, progetto al quale hanno lavorato dal mese di aprile i due “digiters” Carla Cicala e Gianfranco Scafuro di concerto con l’ex studente Digita, oggi in azienda, Gennaro Ardolino, Digital Innovation Specialist, e sotto il coordinamento della Coo Ludovica Landi.

La giornata, che terminerà con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione nell’Aula Magna dell’Università, prevede la presentazione da parte degli studenti di cinque progetti selezionati e gli interventi di Antonio Pescapè, Direttore Scientifico della DIGITA Academy, Matteo Lorito, Magnifico Rettore dell’Università di Napoli Federico II, Alessandro Mercuri, Chief Executive Officer Deloitte Consulting Alessandro Lizzi, Partner Deloitte Digital.