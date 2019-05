Digital App, missione a stelle e strisce per Saluber

Saluber, la digital App napoletana che geolocalizza mezzi e uomini in sanità, farà parte della spedizione di aziende italiane che dal 2 all’8 giugno sarà in missione sulla West Coast (San Francisco, Silicon Valley, Seattle) per approfondire i modelli di business, le strategie e le culture aziendali dei più importanti player al mondo. Promossa dall’AmCham, la Camera di Commercio italoamericana, l’iniziativa si svolgerà con il supporto dell’Ambasciata d’Italia a Washington e del Consolato Generale d’Italia a San Francisco e vedrà quale media partner “Il Foglio”. Saluber è la prima piattaforma digitale in Europa per la gestione della logistica e dell’assistenza sanitaria ed è vincitrice del premio innovazione SMAU 2018. L’app rivoluzionaria opera in tre settori: quello sanitario (della non emergenza), quello del turismo accessibile ed infine quello dell’assistenza a domicilio. Saluber infatti consente, attraverso una rete di centri intermediari (farmacie, cliniche private, centri diagnostici, medici di base), di prenotare servizi sanitari e sociali in modo pratico, veloce e tracciabile tramite il sistema di geolocalizzazione installato sul vettore, permettendo così di ottimizzare tempi e costi dell’intervento. La vision è quella di rendere la sanità accessibile a tutte le persone, mentre la mission è quella di essere il primo fornitore italiano ed europeo di accesso ai sistemi sanitari attraverso supporti ad alto contenuto tecnologico. E l’innovazione e la tecnologia saranno il filo conduttore di tutto il tour statunitense.

Fitto il programma degli incontri e degli appuntamenti. Si parte il 2 giugno con la cena di benvenuto a San Francisco, cui parteciperà come ospite d’onore il console generale d’Italia Lorenzo Ortona, che ha scelto di festeggiare con le aziende italiane la Festa della Repubblica. Si riprende lunedì 3 giugno con l’incontro con Mauro Aprile Zanetti, chief evangelist presso Cloud4Wi, l’azienda fondata dall’imprenditore Andrea Calcagno, che offre applicazioni basate su cloud per servizi di localizzazione. Oggi la suite di Cloud4Wi collega oltre 130 milioni di utenti mobili e raccoglie più di 10 miliardi di dati al mese sulle posizioni degli utenti della rete.

Martedì Saluber inizierà invece il suo tour nella Silicon Valley. Previsto un incontro al quartier generale di Facebook con Alessandro Panella e Giorgio Cavaggion, rispettivamente Data Science Manager e Data Scientist del social network più famoso al mondo. Panella e Cavaggion guideranno il gruppo di aziende italiane intorno al Campus di Facebook e condivideranno la loro esperienza personale. Nel pomeriggio incontro all’Apple Park con Luca Maestri, vicepresidente senior e chief financial officer di Apple. Maestri sovrintende alla contabilità, agli affari supporto, pianificazione finanziaria e analisi, tesoreria, M & A, relazioni con gli investitori, revisione interna e funzioni fiscali presso l’azienda di Cupertino.

Mercoledì sarà la volta dell’incontro presso IBM Research, laboratorio di innovazione dove scienziati, ingegneri e designer sono ogni giorno pionieri di scoperte tecnologiche dirompenti. In questo caso, la delegazione italiana sarà accolta da Jed W. Pitera, membro dello staff di ricerca in Scienza e Tecnologia presso il laboratorio IBM. Durante la nostra le aziende incontreranno anche i ricercatori italiani Vito Pastore e Alberto Mannari. A seguire tour presso la sede di Google in Mountain View e incontro con Alessandro Sprecacenere, shopping CS Lead. Sprecacenere ha una significativa esperienza in Google per quanto riguarda le start-up, l’evento potrà dunque essere un’utile occasione di scambio di informazioni per chi vuole migliorare i propri investimenti in innovazione.

Giovedì 6 giugno Saluber si sposterà invece a Seattle per un incontro al quartier generale di Amazon con Marco Argenti, vice presidente e technology ASW. Con lui ci sarà anche Stefano Stefani, senior engineer ASW, e Andrea Nassisi, principal product manager. Il gruppo avrà anche la possibilità di visitare le Sfere, i tre conservatori storici del campus aziendale. Seguirà un business lunch con Shauna Bassett, direttore regionale di Boeing Commercial Aeroplani, in cui si parlerà del mercato dell’aviazione commerciale. L’incontro sarà seguito da un tour privato alla struttura di Everett, il più grande edificio industriale nel mondo.

Le aziende italiane faranno ritorno sabato 8 a Milano per il rientro in Italia.