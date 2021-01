Digital Days Sanità, entra nel vivo la due giorni sulla digital compliance in sanità

Al via oggi, in diretta sul sito www.centrocompetenzedigitali.it, la due giorni dedicata alla digital compliance in sanità. Si tratta di “Digital Days Focus Sanità”, il primo incontro online riservato alle aziende sanitarie private che intendano adottare standard di conformità normativa nei processi digitali.

L’evento, promosso dal Centro Competenze Digitali in collaborazione con Savino Solution, società accreditata AGID, e con la partecipazione dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano e dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata Lazio, si è aperto questa mattina proprio con un intervento in apertura di lavori di Chiara Sgarbossa dell’Osservatorio del Politecnico milanese, seguita da Nik Panzalis, direttore di Clinica Digitale e Co-organizzatore dei Digital Days Focus Sanità. Dopodiché è stata la volta di Giampaolo Armellin, responsabile Ricerca e Innovazione CBA, che ha concluso la prima sessione dell’incontro. Nel pomeriggio previsto un intervento di Nicola Savino, Ceo di Savino Solution e Co-organizzatore dei Digital Days Focusa Sanità, e successivamente quello di Fabio Ferrara, DPO Advisory. Chiuderanno la sessione pomeridiana di oggi Nicola Bottone, manager di Healthy Reply; Eugenio Talarico, Bu manager di Medical Informatics Fujifilm Italia; Augusto Ruggeri, Nexid Health.

Domani, a partire dalle ore 10, intervento di Valerio Quatrini, IT manager del Gruppo Ini; Cristina Simonetto, Cio Synlab; Paolo Prati, IT manager di Clinica Sole et Salus. Nel pomeriggio di domani, invece, le relazioni di Stefano Affatato, IT manager Lifenet; Pietro Montella, avvocato Montella Law; Luciana Marotta, avvocato e allieva del primo master in Digitalizzazione; Alice Magni, Co-founder e Ceo Nuvyta; Paolo Montemagno, Healthcare Market business development advisor innovazionedigitale. Ultimo intervento di Brunello Binetti, business manager PeopleNav.