Digital Europe, rafforzare la cybersecurity: Bruxelles stanzia risorse per 55 milioni di euro

La Commissione Europea ha lanciato il bando Digital-Eccc.2025-Deploy- Cyber-08 nell’ambito del programma Digital Europe, con l’obiettivo di rafforzare la capacità legate alla sicurezza informatica europea, attraverso progetti su larga scala in settori critici.

Il bando, gestito dall’European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), mette a disposizione un budget complessivo di 55 milioni di euro, ripartito tra tre topic chiave e con un’unica scadenza fissata al 7 ottobre 2025.

Il bando rappresenta un’importante opportunità per attori pubblici e privati, attivi nel campo della cybersecurity e della sanità, per contribuire allo sviluppo di infrastrutture digitali resilienti e sicure.

Il primo topic, Transition of Public Key Infrastructures (PKIs) to Post-Quantum Cryptography (PQC) (DIGITAL-ECCC-2025-DEPLOY- CYBER-08-PUBLICPQC) mira a sostenere la transizione delle infrastrutture pubbliche verso tecnologie resilienti e post-quantistiche.

Intende così affrontare le sfide di un’efficace integrazione degli algoritmi PQC nelle infrastrutture pubbliche chiave (PKI), che offra strategie di migrazione efficienti e forti garanzie di continuità operativa.

Il budget assegnato è di 15 milioni di euro e si intende finanziare soluzioni interoperabili, validate e implementabili su scala europea, con attenzione agli aspetti di standardizzazione e formazione.

Il secondo topic, Enhancing the network of National Coordination Centres (NCCs) (DIGITAL-ECCC-2025-DEPLOY- CYBER-08-NCC), riceve 10 milioni di euro e punta a rafforzare il ruolo e le capacità operative dei Centri Nazionali di Coordinamento nel supportare l’ecosistema della cybersecurity, in particolare per PMI, autorità pubbliche e centri di ricerca.

Il terzo topic, Cybersecurity for hospitals and healthcare providers (DIGITAL-ECCC-2025-DEPLOY- CYBER-08-CYBERHEALTH) è dotato di 30 milioni di euro e ha come obiettivo il potenziamento della sicurezza informatica degli ospedali e dei fornitori di servizi sanitari, attraverso progetti pilota su larga scala.

Il tasso di cofinanziamento è pari al 50% dei costi ammissibili. La scadenza è fissata al 7 ottobre 2025.