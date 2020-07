Digital Export, l’UniSannio supporta l’internazionalizzazione delle Pmi del Mezzogiorno

Oggi, martedì 14 luglio, l’Università del Sannio lancia un’iniziativa per promuovere l’internazionalizzazione delle PMI Campane grazie al digitale.

Si tratta di un ciclo di eventi che coinvolgeranno rappresentanti di due attori di primo piano del mondo digital, la piattaforma B2B Alibaba.com e Webidoo spa, impegnate nell’affiancare le piccole e medie imprese nel loro processo di digitalizzazione attraverso strumenti integrati e adattabili alla tipologia di cliente, alle sue esigenze, al settore e mercato di riferimento. Un supporto fondamentale per valorizzare e internazionalizzare le eccellenze produttive e le filiere del Mezzogiorno.

Il primo appuntamento si terrà oggi in modalità remoto, dalle ore 15:00 alle 16:30, ed ha come finalità la presentazione del progetto ad imprese, studenti, istituzioni, associazioni di categoria e ordini professionali, e proseguirà in incontri successivi che prevedono focus sulle singole province campane – un webinar per ciascuna provincia – con l’obiettivo di raggiungere nel modo più capillare possibile le imprese della regione.

Al primo evento parteciperanno: Gerardo Canfora, Rettore dell’Università degli Studi del Sannio e Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania; l’iniziativa è organizzata in partnership con: Coldiretti, Confcommercio, Confindustria, CLAAI, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti, Alumni Unisannio.

Per iscriversi all’evento clicca qui oppure visita la pagina www.webidoo.it/unisannio