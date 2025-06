Digital factory, avviso a start up e Pmi: soluzioni per la mobilità del futuro

Accelerare l’evoluzione della mobilità del futuro facendo leva su intelligenza artificiale e sostenibilità. E’ questo l’obiettivo alla base della 4° edizione della call for startup di Digital Factory, piattaforma promossa dal Gruppo Crédit Agricole Auto Bank, la banca della mobilità controllata da CA Personal Finance & Mobility, e I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino. Presentata al VivaTech, il più grande evento europeo dedicato alle startup di cui I3P è ecosystem partner, la nuova call si intitola ‘Il futuro della finanza automobilistica: Ai, integrazione e sostenibilità’. Il bando è rivolto a startup e aziende innovative da tutta Europa, pronte a proporre soluzioni all’avanguardia per i settori della mobilità e del finanziamento di veicoli.

Quest’anno, la call prevede un focus specifico su Italia, Francia e Spagna, Paesi in cui il Gruppo CA Auto Bank intende rafforzare ulteriormente la propria presenza e il proprio impegno nell’innovazione. Le proposte migliori permetteranno alle imprese candidate di collaborare direttamente con CA Auto Bank e la società di noleggio e mobilità Drivalia, per la realizzazione di un Proof-of-concept (Poc), un progetto pilota che possa aprire la strada a un potenziale rapporto di business con il Gruppo. Inoltre, le startup più giovani potranno accedere a un percorso di incubazione in I3P, ricevendo consulenza strategica, formazione e contatti dal network per accelerare la loro crescita. La piattaforma Digital Factory mira a individuare nuove soluzioni e tecnologie in grado di contribuire alla trasformazione digitale di CA Auto Bank e Drivalia, accelerandone il processo interno di innovazione. L’iniziativa è stata un successo: solo nel 2024 sono state raccolte oltre 150 proposte e selezionate 6 startup per sviluppare le loro proposte innovative. Il progetto rientra in Start&Pulse, il programma europeo di Crédit Agricole Personal Finance & Mobility dedicato alle startup e all’innovazione.

Il nuovo bando, disponibile sul sito di Digital Factory, è rivolto a startup e imprese innovative con soluzioni all’avanguardia in aree chiave come: IA conversazionale e chatbot, cybersecurity avanzata, integrazione di princìpi di sostenibilità in ambito ESG, gestione della mobilità e delle flotte di veicoli, ottimizzazione dei processi operativi, gestione ed elaborazione documentale, sistemi di pricing dinamico per il settore del noleggio, gestione legale e conformità normativa, miglioramento del benessere aziendale. Le candidature per i progetti innovativi devono essere inviate entro mercoledì 6 agosto 2025 attraverso il sito di Digital Factory. La valutazione e la selezione dei progetti avverranno entro fine settembre, mentre gli incontri con le aziende selezionate inizieranno a ottobre. La partecipazione è gratuita e i documenti possono essere presentati in italiano o in inglese.