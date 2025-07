“Digital Library”, nuovo bando Mic aperto a Università ed Enti locali

L’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library, nell’ambito dell’investimento Pnrr “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”, ha pubblicato un avviso rivolto a Enti locali, Università, altre istituzioni culturali (ad eccezione di quelli già afferenti a sistemi informativi centralizzati a livello regionale o nazionale, come ad es. soprintendenze archivistiche, biblioteche statali, archivi di Stato), finalizzato a raccogliere domande di partecipazione per l’adeguamento dei requisiti tecnologici necessari alla cooperazione con I.PaC.

L’infrastruttura tecnologica offre servizi digitali avanzati, basati su tecnologie innovative orientate al cloud che ospita, attraverso uno spazio dati, il patrimonio culturale digitalizzato e offre servizi tecnologici per arricchirlo e valorizzarlo nella logica dell’apertura a nuovi mercati e della API Economy. I soggetti interessati possono rispondere all’avviso presentando la domanda di partecipazione che dovrà includere l’autovalutazione della maturità tecnologica dei propri sistemi.Obiettivo dell’avviso è favorire l’adeguamento dei sistemi dei soggetti interessati alla cooperazione con I.PaC e all’adesione all’ecosistema della cultura (Ecomic). Le candidature devono essere inviate entro le ore 12 del giorno 22 agosto. Costituisce criterio premiante l’appartenenza del soggetto richiedente a una rete o a un distretto locale, al fine di valorizzare e potenziare le sinergie esistenti.