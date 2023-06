Digital Magics-LVenture, via al progetto di fusione: nasce la più grande fucina italiana di startup

Nasce “il più grande player italiano privato dedicato all’investimento in start up e all’open innovation” con i consigli di amministrazione di amministrazione di LVenture Group, che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, quotata su Euronext Milan, e di Digital Magics, business incubator certificato italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, che hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Digital Magics in LVenture Group annunciato lo scorso marzo definendo i dettagli dell’operazione. L’integrazione creerà è l’obiettivo sottolineato dalle due società, “un operatore di rilevanza a livello internazionale, con l’obiettivo di attrarre i migliori talenti e start up contribuendo alla trasformazione digitale delle imprese e al potenziamento dell’open innovation, per una sempre maggior creazione di valore e ritorno per gli azionisti”. Definito il rapporto di concambio: gli azionisti di Digital Magics, che avranno il 63% del capitale della nuova società, riceveranno 46 azioni della società risultante dalla fusione ogni 5 azioni possedute. I titoli Dm si muovono in mattinata in Borsa intorno al +1.9% a 3,2 euro per azione. I soci di LVenture avranno il restante 37% (+0,3% in apertura a Piazza affari). Sottoscritto “un accordo quadro volto a disciplinare la complessiva operazione e un patto parasociale per regolare i rapporti tra i principali azionisti”. Per la governance della società che nascerà dall’operazione è previsto l’impegno a presentare un’unica lista per il consiglio di amministrazione che sarà composto a maggioranza da componenti designati da Digital Magics: Marco Gay (attuale presidente esecutivo di DM) sarà il presidente esecutivo, Luigi Capello (attuale a.d. di LVG) sarà l’amministratore delegato. La nuova società procederà anche ad un a una riorganizzazione societaria attraverso due diversi veicoli operativi, interamente controllati, a cui verranno conferiti un ramo d’azienda relativo alla gestione del portafoglio nelle startup, con Gabriele Ronchini amministratore delegato., ed un ramo d’azienda relativo alla consulenza corporate che sarà guidato come a.d. da Antonella Zullo. In funzione dell’operazione il cda di LVenture Group ha anche deliberato un aumento di capitale per massimi 2,5 milioni di euro riservato all’Università Luiss Guido Carli, azionista della società.

Gay: Dm-Lvg spingerà all’estero il digital made in Italy’

“E’ un passo importante che insieme a tutta la squadra di Digital Magics ed LVenture dà il via al più grande player italiano privato, dedicato all’investimento nei talenti e nelle start up e all’open innovation; è un punto di partenza e non di arrivo che ci vede uniti e pronti a crescere con un grande progetto industriale”, sottolinea Marco Gay, il presidente esecutivo del business incubator Digital Magics, del progetto approvato ieri dai rispettivi cda per la fusione per incorporazione di Digital Magics in LVenture Group. Nella nuova società sarà il presidente esecutivo. “Con l’operazione di fusione che stiamo realizzando – aggiunge – ripartiamo dai nostri primi 20 anni e portiamo avanti la nostra missione di fare sistema per crescere anche grazie alla grande capacità del management e di tutto il team e al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners e l’università Luiss Guido Carli, che credono in noi. Con questa unione che spinge il ‘digital made in Italy’ a livello internazionale, sono certo, daremo uno straordinario e concreto contributo a tutto l’ecosistema italiano dell’innovazione per gli investitori, le start up e le corporate”.

Capello: Una nuova era per le startup italiane

– “Con questa operazione inizia la seconda fase di sviluppo di LVenture Group, grazie all’importante aggregazione con Digital Magics che annunciamo”. L’amministratore delegato di LVenture Group, Luigi Capello, commenta l’approvazione nei rispettivi consigli di amministrazione del progetto di fusione per incorporazione di Digital Magics in LVenture Group. Sarà l’a.d. della società che nascerà dall’operazione. “L’obiettivo – evidenzia – è creare un operatore con massa critica che vada al di là dei confini nazionali e ci porti a competere a livello europeo. Questo nuovo player sarà l’aggregatore di iniziative imprenditoriali e di capitali italiani e internazionali, portando la creatività imprenditoriale italiana su scala globale. Grazie al lavoro straordinario di tutto il team di LVenture Group e Digital Magics e al supporto e alla passione dei nostri azionisti, tra cui LV.EN Holding e l’Università Luiss, si apre una nuova era per le startup italiane e per tutte le corporate che hanno l’ambizione di innovare”.