Digital marketing per le strutture ricettive, Federalberghi Salerno promuove un corso online

“In un anno caratterizzato da molteplici difficoltà per chi è impegnato nel mondo dell’ospitalità e accoglienza, Confcommercio Campania con Federalberghi Salerno continua ad essere di supporto alle imprese del comparto turistico, attraverso molti modi, tra i quali la formazione continua, in cui crede fortemente”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Federalberghi Salerno nella quale si annuncia il corso online “Digital Marketing Turistico per Hotel e Strutture Ricettive” realizzato in due appuntamenti in programma martedì 23 e 30 marzo, dalle 14 alle 18, su piattaforma Zoom. “Durante gli incontri – prosegue il comunicato -, verrà affrontato il tema del Digital Marketing in compagnia di Armando Travaglini, uno dei maggiori esperti operanti in questo settore, autore tra l’altro di uno dei testi di riferimento più stimati. Il professor Travaglini parlerà, nello specifico, degli strumenti e degli obiettivi di una ottimale strategia di Marketing Turistico, elaborata in particolare per una struttura ricettiva. Si partirà dalla definizione del brand, fino ad arrivare all’analisi dei dati di performance, per confrontarsi anche su best practices e case histories utili ad allargare la propria visione e prospettive”.

“C’è una frase di Ernest Hemingway che descrive alla perfezione il meraviglioso viaggio professionale e personale che ciascuno di noi ha scelto di compiere: Siamo tutti apprendisti in un mestiere dove non si diventa mai maestri. Ogni lavoro che è degno di essere compiuto non è mai veramente terminato. C’è sempre spazio per migliorare, quindi, conviene smettere di concentrarsi sulla destinazione e iniziare a godersi il viaggio – commenta Giuseppe Gagliano, presidente di Confcommercio e Federalberghi Salerno, e aggiunge: “Il cammino di un imprenditore turistico è segnato da piccoli o, a volte, grandi cambiamenti. Una evoluzione continua che, per poter restare al passo con i tempi, ci induce a non smettere mai di imparare. Soprattutto adesso che, in fiduciosa attesa della possibile ripresa dei viaggi, la concorrenza con le altre destinazioni sarà ancora più spietata rispetto agli anni passati. È oltremodo necessario lasciarsi ispirare da ospitalità e bellezza che, ne siamo convinti, potrà essere l’elemento di differenziazione dell’offerta turistica in Provincia di Salerno. Il corso è soltanto il primo di una serie di appuntamenti riservati ai nostri associati che forniranno testimonianze utili ad organizzare il nostro futuro prossimo”.

Ogni partecipante potrà iscriversi gratuitamente al seguente link.