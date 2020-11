Digital PR: fondamentale per crescita vendite online

In Italia è tempo di scoprire il mercato digitale: se si ha un negozio fisico o un’idea imprenditoriale interessante è necessario aprire un eCommerce per poter fatturare bene sin da subito. Ad oggi possiamo affermare che in Italia si stia sviluppando una nuova tendenza quella dell’eCommerce di prossimità. Ovvero persino i negozi di quartiere offrono un servizio di vendita digitale: la soluzione è piaciuta così tanto che lo si trova un pò ovunque dalle grandi metropoli ai borghi italiani.

La vendita online riduce l’impatto negativo portato dal momento contingente ma apre anche un nuovo mercato: se è vero come è vero che online si propongono gli stessi prodotti del punto fisico è anche vero che oltre ai soliti clienti ne arriveranno nuovi. Stal al commerciante essere fornito di un contratto di distribuzione pacchi con una delle tante soluzioni di logistica presenti in Italia.

Non basta avere un buon sito di eCommerce serve molto di più per essere vincenti sul web, serve ad esempio un professionista delle Digital Pr capace di scegliere la giusta metodologia marketing per far andare avanti e bene il progetto digitale.

Digital Pr: perchè serve

Le Digital Pr sono fondamentali nel processo di posizionamento di un prodotto infatti chi si occupa di questo aspetto del marketing digitale programma le uscite di editorialisti, blogger e influencer, invia dichiarazioni ufficiali online per aumentare i backlink, contribuisce al posizionamento positivo di un sito, un prodotto. In genere le attività di Digital Pr sono tantissime, una delle più note è quella all’interno della comunicazione digitale che prevede la ricerca ed il monitoraggio dei backlink per dare maggiore visibilità ad un sito o, in caso di eCommerce, persino ad un prodotto. Le Digital Pr hanno un impatto decisivo sui motori di ricerca per questo che è necessario avere collaborazioni solide con chi è serio e professionale.

Digital Pr: cosa fa

Le Digital Pr sono importantissime per le attività locali infatti si può agevolmente lavorare sul posizionamento di una o più parole chiavi puntando sulla geolocalizzazione, in questo modo si può fare emergere l’attività in una determinata zona, ottimizzando risorse economiche e spese. Il lavoro viene svolto grazie ad accordi commerciali realizzati con blog, riviste, siti di una determinata zona geografica. Gli specialisti in Digital PR sono anche coloro che riescono a gestire al meglio le recensioni e riescono persino a ritrattare. Ma chi si occupa di Pubbliche Relazioni Digitali riesce a fare tanto, tanto altro nel merito dell’apertura di nuovi mercati o ricerca fornitori.

Digital PR: per rafforzare il tuo brand

Il tuo brand personale, quello del tuo negozio, dei tuoi prodotti deve essere rafforzato per questo motivo è necessario avere una buona pianificazione di Pubbliche Relazioni Digitali svolte da professionisti del settore. Urge:

Stabilire gli obiettivi delle campagne Stabilire il budget da investire sui social Avere pagine social curate

Obiettivi che, letti così, possono sembrare facili, invece non lo sono per nulla: bisogna avere ben in mente cosa fare ed ecco perchè una campagna di comunicazione digitale deve essere curata da professionisti del settore.

Digital Pr: gli step da seguire

Lavorare sulla Seo e sul posizionamento : pubblicare testi ottimi con backlink ottimizzando i costi; Far crescere traffico sul sito : utilizzare advertising e non solo



Aumentare la fiducia intorno al brand: utilizzando la tecnica migliore

Ovviamente questa è solo una idea ma nelle pubbliche relazioni digitali quello che conta è saper usare tutto ciò che serve per comunicare bene persino la scelta del logo o del carattere giusto è fondamentale.