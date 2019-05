Digital Transformation: arriva B1, il primo conto online della Repubblica di San Marino

Un conto corrente a San Marino, a portata di clic. La digital transformation arriva anche sul monte Titano e promette grandi cambiamenti nei servizi ai nuovi correntisti.

A guidare la svolta è Bsm – Banca di San Marino S.p.A., che dal 1920 è la banca commerciale di riferimento dei sammarinesi. La novità messa in campo si chiama «B1», il primo conto online di Bsm e il primo vero conto corrente completamente digitale in Repubblica: dedicato a tutti, anche ai residenti all’estero. Una “finestra sul mondo” che l’Istituto di Faetano ha voluto aprire come scommessa per un futuro di crescita, venendo incontro alle esigenze dei clienti con un innovativo servizio a distanza che fa da apripista nel suo settore in Repubblica.

Per la prima volta, B1 sarà accessibile via Internet anche dai cittadini italiani, che potranno aprire e gestire il proprio conto corrente in tutta comodità da remoto, senza alcuna necessità di recarsi di persona in una delle dodici filiali dell’Istituto a San Marino. Un servizio unico, che consente di spostarsi senza muoversi, tagliando i costi e avendo tutto sotto mano, just in time: accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite smartphone, tablet, Pc e Mac.

Tantissimi i vantaggi per i correntisti di B1. Non solo la riduzione dei tempi e dei costi di gestione, accedendo ai servizi direttamente dal proprio terminale e tagliando in tal modo burocrazia e code agli sportelli, ma anche e soprattutto la possibilità di far fruttare i propri depositi fino all’1% annuo. Aprire il conto è davvero semplicissimo: per entrare nel mondo di Bsm basta registrarsi sul sito, inviare la domanda e allegare i documenti richiesti.

Disponibile in italiano e in inglese, il conto corrente online B1 permetterà ai clienti di rivoluzionare il loro rapporto con Bsm e, più in generale, con tutto il “sistema San Marino”. Il servizio permetterà di creare un “ponte ideale” con i cittadini sammarinesi che risiedono all’estero, ma non solo, anche con tutti coloro che saranno interessati alla Repubblica e ai suoi servizi finanziari di qualità, con l’assistenza di un Istituto solido e dalla comprovata esperienza bancaria. Il tutto avverrà in massima sicurezza: durante il periodo di progettazione e realizzazione del nuovo servizio, infatti, Bsm ha reso operative due direttive per conformarsi alle normative internazionali in materia di trasparenza, privacy e protezione dei dati. Un grande sforzo di adeguamento ai regolamenti e agli standard di qualità internazionali, che l’Istituto ha portato avanti per aumentare il ventaglio di prodotti per i propri clienti.

Aprire il conto corrente online B1 con Bsm è semplicissimo: serve infatti solo una connessione Internet. Prima di iniziare, basta assicurarsi di essere muniti di un cellulare o smartphone con scheda sim attiva, del proprio documento di riconoscimento e del codice fiscale. Tramite il servizio digitale accessibile direttamente dalla home page della Banca www.bsm.sm, la procedura di attivazione avverrà in tutta sicurezza. Dopo avere inserito nel sistema i propri dati personali, basterà effettuare sul nuovo conto B1 un primo bonifico bancario proveniente da un conto allo stesso utente intestato e acceso presso una banca, o istituto di pagamento, avente sede a San Marino, o in un Paese a esso equivalente sotto il profilo antiriciclaggio. Questa procedura consentirà a Bsm di verificare l’identità dell’utente relativamente alle generalità comunicate via web, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali sulla sicurezza dei servizi bancari online.

Una scelta necessaria, quella di offrire un innovativo conto corrente digitale in Repubblica e all’estero, che Bsm ha compiuto nel solco del processo di profonda innovazione finanziaria e tecnologica intrapreso ormai da tempo. Il panorama bancario sammarinese, infatti, ha vissuto importanti trasformazioni in questi ultimi anni, fatti di fusioni e acquisizioni tra gli istituti di credito del territorio: un fenomeno che ha portato a uno scenario del tutto nuovo, con un alto tasso di concentrazione bancaria. L’aspetto dell’innovazione tecnologica, di conseguenza, non poteva certo restare in secondo piano.

È una rivoluzione senza precedenti, quella che sta vivendo il settore creditizio di San Marino, caratterizzata dalla digitalizzazione dei servizi finanziari per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, ormai abituati a realtà di costumer experience sempre più qualificate. Per questo, anche nell’ottica di un ampliamento del bacino d’utenza, Bsm ha deciso di rivolgere i propri servizi a tutti i cittadini italiani, con un prodotto digitale studiato su misura per i clienti esteri. IL conto online B1, infatti, è solo l’ultima delle offerte create da Bsm per venire incontro ai bisogni dei suoi clienti e alle loro tendenze, garantendo servizi adeguati e professionali. Ancora una volta, Banca di San Marino si conferma laboratorio d’innovazione, senza dimenticare praticità e comodità: per attivare l’innovativo conto online, infatti, serve solo una poltrona: quella di casa.

B1, infatti, è stato pensato non solo per venire incontro in maniera perfetta alle esigenze sempre in evoluzione dei clienti, ma anche per attualizzare una volta di più le caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto l’offerta finanziaria di Banca di San Marino: semplicità, efficacia, trasparenza e convenienza. Il nuovo prodotto offre un mondo di vantaggi ai correntisti, con la possibilità di accedere, in ogni momento e ovunque ci si trovi, al grande patrimonio di competenze sui mercati finanziari di Bsm, avvalendosi della solidità e della comprovata esperienza di un Istituto dalla storia ormai secolare. Così, tutto il mondo e i vantaggi di Banca di San Marino diventano accessibili a tutti, ovunque ci si trovi. Sempre a portata di clic.

B1 è gratis: zero spese fisse mensili forfettarie, zero spese per operazione e zero spese trimestrali per l’estratto conto. Il conto garantisce operazioni online illimitate senza spese di registrazione e permette di effettuare bonifici online in Repubblica di San Marino e verso l’area SEPA. Carta di debito Pagobancomat con servizio Vpay Contactless gratuita e nessun costo per i prelievi ATM di Bsm. Zero spese anche per i servizi ATM evoluto, con versamento contanti e assegni h24, Internet banking senza costi di attivazione e canone mensile gratuito.