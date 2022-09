Digital Transformation: cos’è e come fare Trasformazione Digitale in azienda

Cos’è la digital transformation? E quanto è importante per le aziende che vogliono cogliere le occasioni di sviluppo inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per quello che riguarda la digitalizzazione del sistema economico?

La trasformazione digitale è, senza dubbio, una delle priorità nell’agenda di tutte le imprese del Paese. Di questa necessità che può trasformarsi in opportunità di crescita, parla L’incentivo del lunedì di questa settimana.

Perché si parla di incentivi? Perché la trasformazione digitale passa necessariamente per il potenziamento delle competenze dei lavoratori delle aziende stesse, o dall’ingresso in organico di esperti professionisti del settore.

Le figure che possono guidare le due trasformazioni: Digital e green

Oltre alla digital transformation, il PNRR chiede anche un’altra operazione fondamentale per la competitività su mercati sempre più estesi e in rapida crescita: la sostenibilità. Ecco perché figure come:

PNRR Manager

Sustainability Manager

Sustainability Practitioner

Innovation Manager

Innovation Specialist

Innovation Technician

Consulenti di società pubbliche e private

Operation Manager

diventano tutte figure professionali in uscita dal nuovo master Executive di Time Vision “Digital Transformation & Sustainability Management”

Le competenze in uscita dal Master Executive in Digital Transformation

Il percorso di alta formazione, rivolto sia a neo laureati che a professionisti che vogliono potenziare le proprie conoscenze sulle materie in questione, prevede approfondimenti specifici su molti aspetti del management innovativo.

Le competenze in uscita dal Master, infatti, consentiranno agli studenti di potenziare il proprio background culturale su:

metodologie di sviluppo di idee innovative con la logica del design thinking

acquisizione di T-shaped capabilities per sfruttare le competenze digitali e diventare leader del settore

strumenti per creare e proteggere la web reputation aziendale, adottando nuovi canali di Digital communication

capacità di estrazione, interpretazione e protezione delle informazioni provenienti da analisi di dati complessi

Le caratteristiche del Master

Tutti i moduli di apprendimento del master Executive Time Vision sono:

on line

in formula weekend

con modalità di apprendimento dinamiche e smart, orientate sulle reali esigenze delle aziende partner

acquistabili anche singolarmente

finanziabili con fondi interprofessionali

Dopo la fase di teoria, l’apprendimento degli studenti si completerà in una delle aziende partner della Time Vision, con uno stage di consolidamento delle competenze acquisite.

Per maggiori informazioni: https://www.timevision.it/master/digital-transformation/