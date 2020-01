Digital Transformation per il Made in Italy: 24 borse di studio finanziate da Intesa

Ventiquattro borse di studio a copertura totale per partecipare al master in Digital Transformation per il Made in Italy: a finanziarle è Intesa Sanpaolo che ha deciso di sostenere il progetto promosso da Talent Garden.

Il Master fornirà gli strumenti necessari per comprendere le nuove opportunità offerte dal digitale per portare l’innovazione nelle aziende, focalizzandosi soprattutto sulle tante piccole e medie imprese che popolano l’ecosistema italiano.

Si tratta di un percorso formativo concentrato sulle esigenze del Made in Italy. Il Master prevede 11 settimane di full immersion in aula secondo un modello di bootcamp, e 4 settimane di tour in tutta Italia visitando diverse aziende e lavorando su dei veri progetti di trasformazione digitale.

Gli studenti del Master in Digital Transformation per il Made in Italy provengono da percorsi formativi o professionali diversi e hanno alle spalle background di tipo economico, umanistico, ingegneristico o informatico.