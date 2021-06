Digitale, Almaviva entra nello Smact Innovation Ecosystem

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Almaviva entra nello Smact Innovation Ecosystem, il nuovo programma di partnership lanciato dal Competence Center del Nordest che vuole rispondere alla necessità di molte imprese, soprattutto Pmi, di essere traghettate e supportate in processi di transizione digitale. Il programma ha preso il via in queste settimane e la prima grande realtà italiana ad aderire è il Gruppo Almaviva, il network globale protagonista della trasformazione digitale. L’obiettivo, sottolinea il Gruppo – che conta 17 società, 66 sedi nel mondo e 45.000 persone, di cui 10.000 in Italia – è mettere a sistema tutte le eccellenze 4.0 e creare meccanismi virtuosi di ‘contaminazione’ tra provider di tecnologie, end user, atenei e centri di ricerca.