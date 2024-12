BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’Europa deve ritrovare la capacità di investire nell’infrastrutturazione sul cloud, sull’intelligenza artificiale e sui cavi sottomarini per le telecomunicazioni. L’Italia anche per la sua posizione strategica intende essere proattiva per la protezione dei cavi, un’infrastrutture determinante”. Lo dice Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, parlando con i giornalisti a Bruxelles.

xf4/sat/gtr