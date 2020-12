Digitale, Campania fanalino di coda con 2,3 euro a cittadino. Prima la Lombardia

Gli investimenti sul digitale vedono la Campania fanalino di coda per il 2019. Analizzando il valore pro capite, a primeggiare tra le regioni d’Italia è la Valle d’Aosta, con 535 euro ad abitante, mentre in Campania vengono spesi solo 2,3 euro per cittadino. A rivelarlo sono i dati della ricerca 2020 dell’Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, presentata questa mattina al convegno online “Abilitare l’Italia digitale: la buona regia per ripartire”.

La Regione che in totale spende di più per il digitale è la Lombardia, circa 243 milioni di euro l’anno nel triennio 2016-2018 (24,1 euro a cittadino).