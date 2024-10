Digitale, Connecting Europe Facility: Bruxelles apre bandi per 323 milioni

La Commissione europea ha aperto la quarta serie di inviti a presentare proposte per un valore di 323 milioni di euro nell’ambito della sezione digitale del programma Connecting Europe Facility (Cef Digital). “I nuovi inviti mirano ad accelerare la realizzazione di infrastrutture avanzate veloci, sicure e sostenibili, contribuendo allo sviluppo della connettività dorsale, delle reti 5G e della comunicazione quantistica”, ha spiegato la Commissione. Delle risorse, 128 milioni di euro di finanziamenti nell’ambito del bando Backbone Connectivity for Digital Global Gateways per studi e lavori sosterranno la realizzazione di connessioni dorsali, principalmente attraverso cavi sottomarini e terrestri. “Tali connessioni miglioreranno le prestazioni e la resilienza delle reti di connettività all’interno dell’Ue, con le sue isole, le regioni remote e ultraperiferiche, le aree scarsamente popolate e i Paesi terzi”, ha puntualizzato l’esecutivo Ue. Il bando 5G Large-Scale Pilots per le comunità intelligenti e per i corridoi, del valore di 105 milioni di euro, finanzierà la realizzazione di infrastrutture autonome 5G. “L’obiettivo è sbloccare il pieno potenziale del 5G per abilitare servizi innovativi nelle comunità intelligenti e lungo i corridoi di trasporto, come la mobilità connessa e automatizzata (Cam)”, ha proseguito la Commissione. Infine, le azioni finanziate con 90 milioni di euro nell’ambito del bando European Quantum Communication Infrastructures (EuroQCI) finanzieranno l’interconnessione transfrontaliera delle reti nazionali di infrastrutture di comunicazione quantistica (sviluppate a livello nazionale con il sostegno del programma Europa digitale), nonché le connessioni tra i segmenti terrestri e spaziali dell’EuroQCI. I soggetti interessati possono candidarsi a questi inviti a presentare proposte fino al 13 febbraio 2025 alle ore 17.00.