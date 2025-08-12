Digitale, debutta al Micam di Milano la prima trend guide generata dall’IA

Debutta al Salone Internazionale della calzatura Micam, in programma a Fiera Milano dal 7 al 9 settembre 2025, la prima trend guide generata dall’intelligenza artificiale che, grazie all’analisi dei dati provenienti da diverse fonti web, permette ai visitatori di ottimizzare i loro acquisti, riducendo l’invenduto e ottimizzando l’impatto commerciale e ambientale. Micam e’ il primo Salone internazionale a offrire questo servizio esclusivo, realizzato in collaborazione con Livetrend, una start-up all’avanguardia nell’analisi di tendenza e di mercato. L’innovativa soluzione digitale analizza milioni di immagini e informazioni provenienti da Instagram, E-commerce, sfilate di moda e interesse dei consumatori, utilizzati per supportare le previsioni di tendenza.

L’analisi fatta per individuare le tendenze della prossima stagione parte dall’oggi, un periodo segnato dall’instabilità ambientale, dalla divisione sociale e dalla stanchezza digitale. In questo clima, la moda risponde con intenzionalita’: la PE26 privilegia la morbidezza alla velocita’, la cura al consumo e l’emozione all’apparenza. Uno spirito che afferma la delicatezza come forza, affrontando il disagio con morbidezza, e che si esprime in quattro macro tendenze. Micam promuove e ospita anche l’ottava edizione del progetto Emerging Designers, con un’area tutta dedicata a 12 giovani designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un format innovativo, realizzato in collaborazione con la societa’ Honegger, da oltre 50 anni esperta in Marketing fieristico. Le candidature sono state vagliate da una giuria di esperti nei settori moda e comunicazione, presieduta da Ernesto Esposito e composta da Giovanna Ceolini e Giorgio Possagno, rispettivamente Presidente e ceo di Micam, Maura Basili, presidente di Camera Buyer, Elisabetta Falciola, telegiornalista Mediaset, Valentina Nervi, founder e direttrice creativa di Nervi, Edoardo Bachini, senior director collection merchandiser Versace shoes, Lorenzo Bringheli, fashion photographer. La selezione degli Emerging Designers per le edizioni di settembre 2025 e febbraio 2026 per la giuria rappresenta la sintesi tra un heritage solido, radicato nella lunga storia della calzatura, e la capacita’ di abbracciare nuove tendenze, innovazione e attenzione al design e alla bellezza. I finalisti sono: il marchio francese Le Plagiste, Canella Brand Shoes dal Peru’, l’irlandese Bro’g, i coreani Nuosmiq e Then, gli italiani Lancialy Milano, Apice, Le Signe, Servati di Marco Primiceri, il brand nigeriano Wuman, l’olandese Sassy Icon, l’inglese Marco Castelli Collection.