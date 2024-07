Digitale e cybersicurezza, dall’Ue 210 milioni

ROMA (ITALPRESS) – In arrivo 210 milioni di euro nell’ambito del programma Europa digitale per rafforzare la cybersicurezza e le competenze innovative nell’Unione. Tra le misure per la cybersicurezza, 35 milioni saranno destinati a progetti di protezione dei grandi impianti industriali e delle infrastrutture critiche. Altri 12,8 milioni saranno investiti per istituire, sostenere e ampliare ulteriormente i centri operativi di sicurezza nazionali e transfrontalieri. 35 milioni saranno destinati alla diffusione di tecnologie e strumenti all’avanguardia. Il termine per la presentazione delle domande per i finanziamenti connessi alla cybersicurezza è il 21 gennaio 2025. Per quanto riguarda le capacità in materia di competenze digitali, 55 milioni di euro saranno investiti nella progettazione e realizzazione di programmi di istruzione superiore in settori chiave della tecnologia digitale. 25 milioni saranno investiti in attività volte ad agevolare la realizzazione di diversi progetti multinazionali attraverso consorzi per un’infrastruttura digitale europea. Il termine per la presentazione delle domande per i finanziamenti connessi alle competenze digitali è il 21 novembre 2024.

sat/mrv