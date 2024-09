Digitale, firmata la convenzione per progetti infrastrutturali

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha presieduto oggi alla Farnesina la cerimonia per la firma di una Convenzione quadripartita tra il MAECI-DGCS, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DTD), l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

L’accordo prevede una stretta collaborazione su progetti di interesse comune sul digitale per lo sviluppo, con particolare attenzione alle infrastrutture digitali pubbliche, alla formazione tecnico-scientifica e alla diffusione dell’Identità Digitale nei Paesi d’intervento della Cooperazione Italiana. La Cooperazione italiana attribuisce priorità alla digitalizzazione come strumento fondamentale per massimizzare l’impatto delle politiche di sviluppo, favorendo la riduzione delle disuguaglianze, l’accesso all’istruzione e ai servizi essenziali, nonché il miglioramento dell’efficienza dei processi produttivi.

Tra le iniziative che saranno realizzate nel quadro della Convenzione, si segnala in particolare il potenziamento delle infrastrutture digitali in quattro Paesi africani pilota del Piano Mattei (Senegal, Ghana, Costa d’Avorio e Mozambico), attualmente in fase di progettazione insieme al Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP).

All’evento hanno preso parte anche il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Riccardo Guariglia, il Capo Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Angelo Borrelli, il Direttore Generale di AGID Mario Nobile, il Direttore dell’AICS Marco Rusconi e il Direttore Generale della DGCS Stefano Gatti.