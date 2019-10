Digitale, Gubitosi (Tim): Per investire servono certezze

“Credo sia importante avere un interlocutore su certi temi, quando è tutto spezzettato è più difficile, quindi mi è piaciuto ciò che ha detto il ministro Pisano, di continuare le cose che sono state fatte bene. Se sai che tra sei mesi ti cambia tutto è più difficile anche per un investitore mettere risorse o pianificare una rete”. Lo ha detto l’a.d. di Tim, Luigi Gubitosi, intervenendo all’EY Digital Summit. “Sono attività – ha proseguito – che prendono tempo e richiedono certezza, alcuni progetti sono per il paese e dovrebbero essere in qualche modo condivisi. La stessa cosa vale per le aziende, se cambia l’a.d. non riparti da zero, la continuità è importante. È quello che invidiamo ai nostri competitor che hanno sistemi paese più solidi”.