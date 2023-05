Digitale, Imperiale: Il Governo adotti il ‘modello Usa’ sull’intelligenza artificiale

“Sull’intelligenza artificiale anche l’Italia immagini di seguire il modello Biden”. Così Edoardo Imperiale, coordinatore Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta, European Digital Innovation Hub.

“Il Presidente Usa – sottolinea – ha messo insieme i principali leader dell’high-tech per fare il punto sugli interventi pubblici da garantire, sulle regole da costruire per governare un settore che sarà strategico. Serve un impianto normativo capace di tutelare la privacy ed assicurare concrete opportunità di crescita al sistema delle imprese. La sensibilità del Governo italiano va in questa direzione ed una grande occasione che metta insieme gli stakeholder dell’IA può certamente aiutare. E’ opportuno confrontarsi, approfondire, superare gli ‘approcci emotivi’ e suggerire azioni coordinate nell’Unione Europea. L’Italia ha le carte in regola per determinare questo percorso”.

“Con il Campania Dih- Rete Confindustria, che guida la rivista dei Dih italiani con il magazine Infosfera, daremo, in questa direzione, un contributo”.