Digitale, Janus (startup di Graded) a Innovation Village con la piattaforma “Hopee”

Una piattaforma intelligente per la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili: domani giovedì 29 e venerdì 30 maggio Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, sarà presente con Janus, la nuova startup del gruppo dedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’energia, alla decima edizione dell‘Innovation Village. Nella cornice storica di Villa Doria d’Angri, sede dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Gennaro Ardolino, Ceo di Janus e Chief Information Officer di Graded, presenterà ufficialmente al pubblico “Hopee”, la soluzione digitale sviluppata per semplificare, ottimizzare e rendere sostenibile la partecipazione attiva alla transizione energetica. “Sarà un’occasione unica per approfondire il funzionamento della piattaforma, confrontarsi con il nostro team e scoprire tutte le novità nel campo dell’energia intelligente”, anticipa Ardolino.

Sono 119 le aziende, 33 gli espositori, 26 gli enti istituzionali e ben 283 i relatori coinvolti nell’edizione 2025 di Innovation Village, piattaforma che da dieci anni mette in rete imprese, startup, enti di ricerca e istituzioni per discutere di tecnologie, sostenibilità e sviluppo. L’evento, promosso da Knowledge for Business, rappresenta un punto di riferimento nazionale per il dialogo tra mondo produttivo e sistema della ricerca.

Intelligenza artificiale, bioeconomia, materiali bio-based, space economy, quantum innovation, manufacturing avanzato, strategie per le startup e trasferimento tecnologico sono alcuni dei filoni al centro di questa edizione.