Digitale, la ministra Pisano all’EY Summit di Capri: Metteremo ordine ma serve anche disordine

“Cercheremo di mettere ordine nelle politiche di digitalizzazione, ma cercheremo anche di mettere un po’ di disordine, cambieremo le cose che in questo campo oggi non funzionano”. Così la ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, si è presentata alla platea di addetti ai lavori dell’EY Digital Summit. Pisano ha sottolineato l’importanza della creazione, “dopo 13 anni, di ministero dell’Innovazione” e quindi, ha promesso, “lavoreremo tantissimo, non ci faremo scappare l’occasione di dimostrare che ce la possiamo fare, lavorando, a cambiare il nostro Paese”. La ministra ha anche assicurato che non si comincerà “tutto da capo, continueremo i progetti buoni portati avanti dal team prima guidato da Diego Piacentini e oggi da Luca Attias, che sta portando in questo paese una trasformazione incredibile”.

“Affronteremo il grosso problema dell’inclusione digitale, ci sono 10 milioni di persone che non hanno la connessione a Internet, non lo utilizzano, non accedono a forme di democrazia sula rete” ha assicurato Pisano alla platea di addetti ai lavori dell’EY Digital Summit. Un altro degli obiettivi sarà quello di assicurare “il diritto a innovare: ci sono norme e piccoli cavilli legali scritti quando le nostre idee di innovazione neanche esistevano, non possiamo essere bloccati da norme scritte dieci anni fa. Dobbiamo cambiare le regole del gioco per nuove strade per il futuro”.