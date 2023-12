Digitale, l’isola di Vivara ora è in 3D e racconta gli effetti del climate change

Un’occasione unica: osservare come la natura risponda, autonomamente, ai cambiamenti climatici in atto e all’incremento dei fenomeni meteorologi estremi. Per farlo la Riserva Naturale di Stato Isola di Vivara, che ha riaperto lo scorso maggio alle visite guidate ambientali, ha avviato un progetto di digitalizzazione 3D che trasforma gli 0,4 chilometri quadrati, collegati da un ponte all’isola di Procida, in un modello geo-archeologico del patrimonio emerso e sommerso, con potenziali vantaggi per la sua protezione idrogeologica e per le linee di ricerca sulle conseguenze del climate change sull’isolotto e, in generale, su luoghi non antropizzati.



Lo studio darà vita a una prima “copia digitale” dell’isola di Vivara ponendo le basi metodologiche ad un approccio moderno allo studio dei territori e dei fenomeni complessi e, come sottolinea Nicola Scotto Di Carlo, coordinatore del Comitato di Gestione della Riserva – “aiuterà a tutelare gli habitat protetti e le emergenze archeologiche, favorendo una registrazione dei mutamenti ambientali all’interno di uno spettro di interesse più esteso della sola riserva”.



L’attività è frutto di un accordo di collaborazione tra la Riserva e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DISTAR) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: per il rilievo tridimensionale sono stati utilizzati Lidar da drone, laser scanner terrestri, sistemi fotogrammetrici, sensori termografici, scanner a luce strutturata, gestiti in maniera integrata.



“Le nostre attività hanno prodotto modelli numerici georiferiti e allineati all’interno di un unico spazio virtuale in modo da supportare processi di analisi di aree specifiche dell’isola a diversi gradi di risoluzione sia emerse che sommerse”, spiega Leopoldo Repola, esperto di modellazione tridimensionale e design della comunicazione e professore al DISTAR della Federico II, che ha coordinato il progetto.



“Abbiamo estratto e stiamo estraendo informazioni geospaziali relative alla geologia, alla botanica, all’archeologia, e di processarli all’interno di piattaforme digitali di analisi e visualizzazione dei modelli”, aggiunge Repola.

Le prime attività, realizzate dall’equipe DISTAR (composta, con Repola, da Lorenzo Esposito, Gianni Varriale e Lucia Marino) e con il supporto della Lega Navale di Procida, hanno già consentito un’analisi delle criticità e dei fattori di rischio del sistema idrogeologico dell’isola di Vivara e sono state condotte all’interno di piattaforma GIS, implementata per la gestione e la conservazione dei dati.

“Ma i modelli saranno ottimizzati per definire un articolo piano conoscitivo a supporto di più estesi interventi di tutela, di valorizzazione e di fruizione dell’isola”, conclude Repola.



Tutti i dati saranno “open”

Prosegue dunque l’opera di valorizzazione e studio dell’isola di Vivara (informazioni sulle visite sul sito ufficiale www.vivarariservanaturalestatale.it), che custodisce preziose tracce di insediamenti riferibili all’età del Bronzo, quando era crocevia strategico nei traffici marittimi dalla Grecia di età micenea all’Occidente, ed è uno dei più straordinari hotspot di biodiversità per l’avifauna migratrice e numerose specie botaniche: con la sua riapertura, disposta dal Comitato di Gestione della Riserva Naturale Statale Isola di Vivara , in piena armonia con la famiglia Diana, proprietaria dell’isolotto, si moltiplicano i percorsi di studio e tutela di un’area unica.



“Con i colleghi del Comitato di Gestione della Riserva stiamo lavorando alla realizzazione di una stabile piattaforma tecnologica multidisciplinare di studio, di monitoraggio, di tutela e di valorizzazione dell’intero ecosistema Vivara con il diretto coinvolgimento di enti di Ricerca e di dipartimenti universitari campani. Tutti i dati prodotti saranno ‘open’, ovvero liberamente disponibili alla comunità scientifica e agli enti pubblici”, conclude Nicola Scotto Di Carlo.