Digitale, Nicolais (Campania Dih): Italia in ritardo. Le Pmi accelerino, chi si ferma è perduto

“Le Pmi devono rendersi conto che la trasformazione digitale rappresenta un futuro a cui non possiamo rinunciare”. Così Luigi Nicolais, presidente di Campania Digital Innovation Hub, nell’ambito di un webinar su “Energia 4.0”. “Siamo un po’ indietro rispetto agli altri Paesi europei – ha proseguito Nicolais – ma questo ritardo dev’essere un vantaggio per recuperare e accelerare questo processo. Oggi non dobbiamo sviluppare nuove tecnologie, dobbiamo saperle usare e metterle a sistema: è una rivoluzione sociale. Come Campania Dih – aggiunge – stiamo facendo un lavoro importante con grandi imprese come Leonardo, Hitachi, Fs, che stanno dando una spinta alle imprese subfornitrici per migliorare e accompagnarle nella transizione tecnologica”.

Roberto D’Annibale, direttore Area Sud di Schneider Electric, afferma che “questa pandemia sta facendo riflettere tutti gli imprenditori della media e piccola industria sulla necessità della sfida tecnologica. Noi stiamo cavalcando questa onda per mettere tutti nelle condizioni di potervi accedere”. D’Annibale ha annunciato che il suo Gruppo aprirà in estate un Innovation Hub a Casavatore, a nord di Napoli. Nel corso del webinar sono state esposte le opportunità anche in termini fiscali per le imprese che investono in nuove tecnologie, come il credito d’imposta, previsto nel nuovo Piano di Transizione 4.0, che può raggiungere il 50% di detrazione fiscale e che nel Meridione, grazie al bonus Sud, arriva all’85%.