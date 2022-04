Digitale, Orlando (Endress+Hauser): ‘Non c’è niente da spaventarsi, sfruttare potenzialità’

(Adnkronos) –

Davanti le nuove tecnologie “non c’è niente di cui spaventarsi ma guardare in faccia la realtà e accoglierla con tutte le potenzialità che ci può offrire. Si può lavorare in chiave evolutiva, l’automazione va sfruttata per guardare oltre, questo è il vero compito che oggi abbiamo”. Così Maria Teresa Orlando, vp – chief financial officer Endress+Hauser, intervenendo nel corso del panel ‘La digitalizzazione vista dal lato “financial”: come promuovere la cultura digitale con gli strumenti del cfo’, all’interno del Forum Financial 2022 in corso presso il Palazzo dell’informazione dell’Adnkronos. L’evento, organizzato da Comunicazione Italiana, è dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa e nella pubblica amministrazione.

E Orlando ha ricordato che in occasione dello scoppio della pandemia “eravamo indietro sullo smart working ma in meno di una settimana tutti i dipendenti hanno avuto il loro pc con tute le configurazioni ed erano in grado di lavorare da casa, con uno sforzo aziendale che è stato molto forte. Non abbiamo perso un solo giorno di lavoro, ci siamo riorganizzati in modo ottimale”, ha concluso.