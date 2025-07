Digitale, portare l’IA generativa in Africa: fondi per 5 milioni a startup e imprese tech

È stata aperta la call for proposals della Commissione Europea per sostenere progetti di Generative AI (GenAI) in Africa, con scadenza fissata al 2 ottobre 2025.

L’iniziativa mette a disposizione un budget complessivo di 5 milioni di euro, rivolto a imprese tecnologiche locali, start‑up e cluster di innovazione in 3‑5 aree africane.

Il bando punta a promuovere soluzioni basate su GenAI in quattro settori prioritari: Agricoltura, utilizzo di dati satellitari e sensoriali per monitorare colture, suoli e condizioni climatiche, migliorare i raccolti e la sicurezza alimentare; Sanità, implementazione di strumenti per diagnosi, previsione di epidemie e telemedicina in zone remote; Infrastrutture e pianificazione urbana, ottimizzazione energetica, gestione sostenibile di acqua e rifiuti e sicurezza grazie a sistemi di monitoraggio in tempo reale; Competenze digitali e apprendimento, personalizzazione educativa, contenuti multilingue, supporto alle comunità rurali con chatbot e tutor virtuali.

I progetti candidabili devono includere: un’analisi basata su dati delle esigenze locali; l’adattamento e integrazione di modelli GenAI sviluppati in Europa ai contesti africani; il coinvolgimento attivo di start‑up e cluster in almeno tre regioni africane.

La call fa parte della strategia più ampia dell’UE per promuovere innovazione, crescita economica e competitività nei paesi a reddito basso e medio, assicurando una distribuzione equa dei benefici dell’IA. Inoltre, incentiva la creazione di sinergie con altre iniziative UE come AI for Public Good, GenAI4EU e Destination Earth.