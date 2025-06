Digitale, rafforzare la cybersicurezza: Bruxelles stanzia 145,5 milioni di euro

La Commissione europea ha stanziato 145,5 milioni di euro per supportare le piccole e medie imprese e le amministrazioni pubbliche nell’adozione di soluzioni di cybersicurezza e nell’implementazione dei risultati della ricerca in materia. A tal fine, la Commissione ha lanciato due bandi di gara. Il primo bando rientra nel programma Europa Digitale e ha un budget di 55 milioni di euro. Di questi, 30 milioni saranno destinati a rafforzare la cybersicurezza di ospedali e fornitori di servizi sanitari, aiutandoli a rilevare, monitorare e rispondere alle minacce informatiche, in particolare ai ransomware. Il secondo bando, previsto dal programma Horizon Europe, ha un budget di circa 90,5 milioni di euro. Finanziera’ l’uso e lo sviluppo dell‘intelligenza artificiale generativa per applicazioni di cybersicurezza, nuovi strumenti e processi avanzati per la sicurezza operativa, tecnologie per la protezione della privacy e la crittografia post-quantistica. La scadenza per presentare le domande al primo bando e’ il 7 ottobre, mentre per il secondo e’ il 12 novembre.