Un progetto che prevede l’utilizzo della realtà virtuale e aumentata nell’ambito dell’autismo, di cui è capofila l’Università dell’Aquila è tra i vincitori dell’appalto Mur/Agid-Smarter Italy. Si tratta della seconda fase dell’appalto pre-commerciale bandito dal Ministero dell’Università e ricerca (Mur) e gestito da Agenzia per l’Italia digitale (Agid-Smarter Italy) su programmi di ricerca e sviluppo per “Applicazioni innovative di realtà virtuale e aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (Asc)”. Tra i numerosi raggruppamenti partecipanti alla gara c’è un consorzio costituito da Università dell’Aquila e un pool di imprese guidato dall’azienda Links SpA di Lecce, con E-Result Srl di Cesena e Rina SpA, che si è posizionato ai vertici della valutazione tecnica superando, dunque, l’accesso alla seconda fase dell’appalto. Il team di ricerca di Univaq è costituito dai professori Monica Mazza (Discab, coordinatrice scientifica del programma), Marco Valenti (Discab, direttore del Centro di riferimento regionale per l’Autismo e referente epidemiologico-clinico) e Laura Tarantino (Disim, referente per gli sviluppi informatici) con i rispettivi collaboratori. Il progetto proposto da Univaq e dalle imprese consortili mira a fornire strumenti e strategie in grado di rendere più efficace e efficiente il supporto terapeutico per persone con condizioni di autismo. A livello sperimentale, la pratica è stata avviata dapprima nel Salento e, dunque, estesa all’intero territorio nazionale. Tra i principali punti di forza che hanno determinato il successo della proposta, una progettazione delle tecnologie basata su una prospettiva bio-psico-sociale e sul modello ‘Matching Person and Technology’, che tiene conto delle caratteristiche della tecnologia, dell’ambiente e dell’utente. Il progetto tiene conto sia dei 3 livelli di gravità dell’autismo, che di un range di età che va dai 6 anni fino all’età adulta. La soluzione mette insieme tecnologie di interazione uomo-macchina anche con applicazioni che offrono un supporto in situazioni di vita reale.