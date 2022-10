Digitale, reti veloci e ad alta capacità: l’Ue apre il bando da 277 milioni di euro

La Commissione europea ha lanciato la seconda serie di inviti a presentare proposte nell’ambito del programma Connecting Europe Facility Digital. Con un budget previsto di 277 milioni di euro, l’obiettivo è sostenere progetti per reti sicure, veloci e ad alta capacità, infrastrutture dorsali, tra cui la comunicazione quantistica, la federazione cloud e i cavi sottomarini, rafforzare le reti che collegano le aree rurali, remote e d’oltremare, nonché digitalizzare sempre più le reti di trasporto e di energia. “I finanziamenti saranno destinati in particolare a progetti che mirano a rafforzare l’infrastruttura di connettività della dorsale all’interno dell’Europa e con partner internazionali, nel contesto della strategia Global Gateway“, afferma l’Esecutivo Ue con una nota. La Commissione concederà inoltre “fondi a progetti che mirano a dotare di connettività 5G i fornitori di servizi chiave nelle comunità locali e nelle principali vie di trasporto”. Infine, gli inviti si concentreranno “su progetti che collegano fornitori di cloud e comunità di casi d’uso verticali, nell’interesse di formare una federazione di cloud a livello europeo, infrastrutture di comunicazione quantistica, nonché azioni preparatorie per la creazione di piattaforme digitali operative per le infrastrutture di trasporto ed energetiche in tutta l’Ue”. I bandi sono aperti a imprese, amministrazioni pubbliche ed enti degli Stati membri dell’Unione, dei territori d’oltremare e dei Paesi associati al programma. La scadenza per presentare domanda è il 23 febbraio 2023.