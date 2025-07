Digitale, Suigo (Inwit): Allineare le norme nazionali e locali

“Per accelerare digitalizzazione”

Roma, 16 lug. (askanews) – “Negli ultimi anni, nel settore delle telecomunicazioni, Governo e Parlamento hanno introdotto importanti misure di semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Tuttavia, ciò che ancora manca è un adeguamento coerente dei regolamenti locali rispetto alla normativa nazionale. Un dato emblematico aiuta a comprendere la portata del fenomeno: rispetto ai piani di sviluppo delle nostre infrastrutture, in caso di contenzioso amministrativo il Consiglio di Stato dà ragione ad Inwit nel 99% dei casi. Questo dimostra chiaramente che il disallineamento tra i diversi livelli normativi è la causa principale dei ricorsi. Il risultato? Tempi autorizzativi inutilmente lunghi e costi elevati anche per le amministrazioni, che finiscono per ricadere sulla collettività. Per questo una maggiore coerenza normativa tra il piano nazionale e quello locale deve diventare una priorità, se davvero vogliamo raggiungere gli obiettivi europei in materia di connettività e digitalizzazione. Tutto continuando nel costante dialogo con gli enti locali”. Lo ha dichiarato Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit, intervenendo a Largo Chigi, il format televisivo in onda su Urania TV.