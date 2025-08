Digitale, sviluppo di Ia e robot umanoidi: Samsung crea un nuovo laboratorio

Il laboratorio potrebbe avere un ruolo chiave nello sviluppo di progetti di vasta portata a livello aziendale, e si ipotizza un suo coinvolgimento nel possibile lancio, previsto gia’ entro quest’anno, di un prodotto o servizio basato su quella che Samsung ha definito “una tecnologia mai vista prima”. La creazione di InnoX Lab segue il lancio, lo scorso maggio, dell’Ai Productivity Innovation Group, anch’esso all’interno della divisione Device eXperience, che mira a migliorare la produttivita’ aziendale integrando soluzioni di Ia nei flussi di lavoro quotidiani e diffondendo i casi d’uso piu’ efficaci.

Samsung Electronics ha creatonell’ambito della sua strategia per affermarsi nell’era dell’Ia. Secondo fonti del settore citate dal quotidiano, la divisione Device eXperience del colosso tecnologico ha annunciato ieri ai dipendenti il lancio di InnoX Lab, incaricato di accelerare la risposta dell’azienda alle sfide su larga scala e alle iniziative strategiche piu’ ambiziose. Operativo da ieri,si occuperà di espandere l’uso dei digital twin, introdurre l’Ia nei processi logistici, sviluppare tecnologie di Ia fisica per l’automazione produttiva e far progredire le soluzioni per robot umanoidi.